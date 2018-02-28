İspanya La Liga'da haftaya lider Barcelona, 2. sıradaki Atletico Madrid'e konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, fikstürden şikayet etti.
''FİKSTÜR BİZE ZARAR VERİYOR''
Las Palmas ile Perşembe günü oynayacaklarını ve Atletico Madrid'in Çarşamba günü maç yaptığını belirten Valverde, ''Fikstür bize zarar veriyor. Atletico Madrid maçından önce perşembe oynuyoruz. Atletico Madrid bizden 1 gün fazla dinlenecek.'' sözlerini kullandı.
Zorlu maça Atletico Madrid'in 7 puan önünde çıkacak olan Barcelona'da Valverde, ''Atletico'dan bir gün fazla yorulmuş olup bir de deplasmana gideceğiz. Bu Atletico'nun suçu değil tabii ki ama fikstür daha iyi ayarlanabilirdi'' dedi.
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''FİKSTÜR BİZE ZARAR VERİYOR''
Las Palmas ile Perşembe günü oynayacaklarını ve Atletico Madrid'in Çarşamba günü maç yaptığını belirten Valverde, ''Fikstür bize zarar veriyor. Atletico Madrid maçından önce perşembe oynuyoruz. Atletico Madrid bizden 1 gün fazla dinlenecek.'' sözlerini kullandı.
Zorlu maça Atletico Madrid'in 7 puan önünde çıkacak olan Barcelona'da Valverde, ''Atletico'dan bir gün fazla yorulmuş olup bir de deplasmana gideceğiz. Bu Atletico'nun suçu değil tabii ki ama fikstür daha iyi ayarlanabilirdi'' dedi.
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