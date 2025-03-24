Ernest Muçi ilk 11 için savaş veriyor!

Beşıktaş'ta Ernest Muçi'nin ilk 11'de oynamak için her şeyini ortaya koyuyor.



Arnavut on numara, sakatlığının ardından kendisini fiziksel olarak hazır hale getirdi.



MİLLİ TAKIMDA EKSTRA ÇALIŞMA YAPTI



24 yaşındaki oyuncu kendisine özel antrenör tuttu ve Arnavutluk Milli Takımı'nda ise ekstra çalışmalar yapıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah beyazlı formayla 31 maçta görev alan Muçi, 6 gol 2 asist kaydetti.



