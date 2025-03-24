Ernest Muçi ilk 11 için savaş veriyor!

Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, sakatlığının ardından formayı kapmak için ekstra çalışmalar yapıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ernest Muçi ilk 11 için savaş veriyor!
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24 Mart 2025 09:18

Beşıktaş'ta Ernest Muçi'nin ilk 11'de oynamak için her şeyini ortaya koyuyor. 

Arnavut on numara, sakatlığının ardından kendisini fiziksel olarak hazır hale getirdi. 

MİLLİ TAKIMDA EKSTRA ÇALIŞMA YAPTI

24 yaşındaki oyuncu kendisine özel antrenör tuttu ve Arnavutluk Milli Takımı'nda ise ekstra çalışmalar yapıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 31 maçta görev alan Muçi, 6 gol 2 asist kaydetti. 

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