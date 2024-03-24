Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
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24 Mart 2024 23:58
Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 2023-24 sezonunun şampiyonu, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki final serisinin 3. maçı, İstanbul'daki Silivrikapı Buz Pisti'nde oynandı.

İlk iki karşılaşmayı 9-2 ve 10-1'lik skorlarla kazanan Buzadam Kulübü, sahadan 5-2 galip ayrılarak seride 3-0 üstünlük yakaladı ve sezonu şampiyon tamamladı.

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