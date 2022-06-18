Erison'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Brezilya basınında adı Fenerbahçe ile anılan Erison'un menajeri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Sarı-Lacivertli kulübün, 23 yaşındaki oyuncu için henüz bir teklif yapmadığını belirten Ronaldo Lucato,dedi.Daha önce; Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe'nin forvet adaylarında başı çektiği ve teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla bu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilmişti.22 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Botafogo formasıyla çıktığıkatkı sağladı., oyun tarzının benzemesi nedeniylelakabı ile anılıyor.Oyuncunun, Brezilya kulübü Botafogo ile olan kontratı 2023 yılının aralık ayında sona erecek.