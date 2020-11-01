Eriksen neden oynamıyor? sorusuna sert yanıt

Inter'in Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen, ilk 11'e neden giremediğini hocası Antonio Conte'yi imalı şekilde işaret ederek açıkladı.

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Eriksen neden oynamıyor? sorusuna sert yanıt
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01 Kasım 2020 08:58
Geçen sezon devre arasında Inter'e transfer olan Christian Eriksen, bu sezon neden forma şansı bulamadığına yönelik sorulara imalı yanıt verdi.

Danimarkalı oyuncu Inter'de idman eksikliği nedeniyle mi oynamadığına ilişkin sorulara hocasını işaret ederek yanıt verdi. Eriksen açıklamasında, "Neden oynamadığımı Conte'ye sorun. Onu arayıp onunla konuşun çünkü kararları kendisi veriyor." cevabını verdi.

"Futbolda iniş çıkışlar vardır ve sadece birkaç oyuncu her zaman en iyi zamanını yaşayabilir" diyen Eriksen ilk 11'in değişilmez ismi olamamasını hocasına bağladı.

Bu sezon 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki Christian Eriksen, Inter adına toplam 33 maça çıkıp 4 gol atıp 3 de asist yapmıştı.



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