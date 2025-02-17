Eriksen'den Manchester United'a veda hazırlığı!

Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Christian Eriksen'in kontratını yenilemeyecek ve Danimarkalı oyuncu, yaz aylarında kulüpten ayrılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eriksen'den Manchester United'a veda hazırlığı!
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17 Şubat 2025 15:17
Manchester United forması giyen Christian Eriksen, kariyerindeki bir sonraki adıma hazırlanıyor.

Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eriksen'in sözleşmesini yenilemeyecek ve Danimarkalı futbolcu yaz aylarında takımdan ayrılacak.

Eriksen, kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili seçeneklerini değerlendirmeye başlayacak.

Manchester United'da bu sezon 21 maçta süre bulan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı

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