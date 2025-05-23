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Ergin Ataman: "Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum"

Panathinaikos'ta Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Mayıs 2025 20:10 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 21:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman: 'Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum'
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EuroLeague'de Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE BİZDEN İYİ OYNADI"

"Fenerbahçe bizden iyi oynadı. Çok iyi savunma yaptılar. Onlara finalde bol şans diliyorum."

"FENERBAHÇE DAHA ÇOK HAK ETTİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, hücumda istedikleri gibi mücadele edemediklerini anlatarak, "Forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe iyi defans yaptı. Doğru pasları bulamadık. Defansta hatalar yaptık. Fenerbahçe, bizden daha agresif oynadı. Bizim skor üretmemizi engellediler." diye konuştu.

 


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