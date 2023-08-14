Ergin Ataman: ''Bu turnuvayı kazanmak istiyoruz'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Bulgaristan ile yaptıkları ve 104-66 kazandıkları C Grubu ikinci maçında çok iyi oynadıklarını söyledi.Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmeyi garantiledikleri Bulgaristan maçından sonra AA muhabirine açıklamada bulundu."Mükemmel bir basketbol oynadık." diyen Ataman,ifadelerini kullandı.Tecrübeli başantrenör, iyi bir jenerasyona sahip olduklarını dile getirerek,diye konuştu.