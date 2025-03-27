Ergin Ataman: "Berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik"

Panathinaikos, Euroleague'de Maccabi Tel-Aviv'i 99-92 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ergin Ataman: 'Berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 01:08
Son güncelleme 27 Mart 2025 01:14
Panathinaikos, Euroleague'de  31. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv'i 99-92 mağlup etti.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Maçı değerlendiren Ergin Ataman, "Bu maçı kazanmış olmamız bir mucize. 35 dakika boyunca berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik.  Yine de son 5-6 dakikada işler yolunda gitti ve önemli bir galibiyet aldık." dedi.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery