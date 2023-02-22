'Erden Timur, Zakharyan'ın ailesini ikna etmeye çalışıyor'

Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan Arsen Zakharyan için Levent Tüzemen'den bir yorum geldi.



Fotomaç'taki yazısında Galatasaray'ın devre arasındaki transferlerini değerlendiren Tüzemen, Erden Timur'un, Zakharyan'ın ailesini ikna etmeye çalıştığını kaydetti.



Tüzemen'in yazısındaki kısım şu şekilde;



"Şimdi hedefte Zakharyan var. Rusya, UEFA ve FIFA'dan boykot yediği için, Zakharyan da Rus kimliği taşıdığı için yeteneklerine rağmen Avrupa'dan teklif alamıyor. Erden Timur'un 'ailesini ikna etmeye' çalıştığı yönünde bir bilgiye ulaştım. Yüksek olan rakamı da aşağı çekmek için çalışıyor. 5 Mart'ta bitecek transfer sürecine kadar Galatasaray bu transferi bitirmeye çalışıyor."



"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYACAĞIM"



Öte yandan Rus basınına konuşan 19 yaşındaki Zakharyan ise Galatasaray'a transfer olmayı düşünmediğini söyledi. Genç yıldız, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.





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