Erden Timur istifa etti mi? Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray'da yönetici Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki dedikodulara başkan Dursun Özbek yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur istifa etti mi? Dursun Özbek açıkladı!
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09 Aralık 2023 00:47
Son güncelleme 09 Aralık 2023 00:52
Galatasaray'da özellikle transferin önemli isimlerinden yönetici Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek cevap verdi.

Sosyal medyada Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki iddialar sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor maçı öncesi tribünlerde sarı-kırmızılı yönetici için tezahüratlar yaptı.

Gazeteci Levent Tüzemen, A Spor'daki canlı yayın sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Erden Timur hakkında çıkan haberlerle ilgili yaptığı görüşmeyi aktardı.

"ERDEN TİMUR İSİFA ETMEDİ?"

Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki iddiaları Dursun Özbek sorduğunu anlatan Levent Tüzemen "Dursun Özbek'e sordum, 'Böyle bir şey yok, bu tamamen Galatasaray'ı yıpratmak üzere yapılmış bir oyun. Spekülasyon yaratmak istiyorlar.' dedi." şeklinde konuştu.

ÖZBEK: "ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ayrıca Levent Tüzemen, Dursun Özbek'in şu sözlerini de canlı yayın sırasında aktardı:

"Kendisine sordum. 'Hayır başkanım, çok mutluyum' diye cevap verdi. Galatasaray'ın içerisine bir takım insanlar bomba düşürmeye çalışıyorlar. Çok memnunuz, hiçbir sıkıntısı yok. İşinin başında."

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