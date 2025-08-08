10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Victor Osimhen'in transferinin ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

Eray Yazgan'dan Osimhen açıklaması!
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, geçen sene elde edilen başarıları yeni sezonda da sürdürmek istediklerini belirterek, Avrupa'da da bugüne kadar elde edilen başarıları daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Yazgan, deplasmandaki Gaziantep FK maçı öncesinde, stadyum girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara, futbolculara, kulüplere ve futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

Bu sezona dair birçok hedeflerinin olduğuna işaret eden Yazgan, "İnşallah geçen sene olduğu gibi hedeflerimizin birçoğuna yeniden ulaşırız. Üstüne koya koya gitmeyi arzuluyoruz. Avrupa'da da Galatasaray'ın geleneğinde olan başarıları ileri taşıma fırsatı buluruz." diye konuştu.


Osimhen ücretleriyle ilgili tartışmalar

Yazgan, Osimhen'in transfer ücretine ilişkin yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bedelinin kimler tarafından tartışma konusu yapıldığını bilemiyoruz. Ama biz başından beri söylüyoruz, biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Gelirlerimiz ortada, tribün hasılatlarımız ve taraftarımızın ilgisi ortada. Bize verdikleri destek ortada. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. O sayede de zaten Sportif AŞ olsun mağazacılık faaliyetlerimiz olsun belirli karlar elde ediyorlar. Zaten hepinizin malumu, Galatasaray Kulübü, borsaya kote bir şirket. Düzenli bir şekilde de hemen hemen tüm açıklamalarını da gerek bonservis olsun gerekse de maaş olsun, tüm açıklamalarımızı son derece şeffaf şekilde yapıyoruz. Dileriz bizim bu şeffaf tutumumuz, diğer tüm kulüplerimize yansır ki herkes, kim neye ne kadar harcıyor, kim ayağını yorganına göre uzatıyor tüm bunlar ortaya çıkar."

Yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen Yazgan, kazananın ise Galatasaray olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
