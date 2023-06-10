Bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 29 kez havalandırarak gol kralı olan Enner Valencia vedaya hazırlanıyor.
Brezilya'nın Internacional kulübüyle anlaşan Ekvadorlu futbolcunun sarı-lacivertli formayla son maçına pazar akşamı finalde çıkması bekleniyor.
Normal şartlarda Fenerbahçe'de devam etmek isteyen ancak Internacional'den daha iyi bir teklif alan Valencia, kupayla veda etmeyi hedefliyor.
VALENCIA'NIN PERFORMANSI
Tecrübeli forvet, 2020 yılından bu yana 134 maçta 66 gol ve 19 asiste imza attı.
Brezilya'nın Internacional kulübüyle anlaşan Ekvadorlu futbolcunun sarı-lacivertli formayla son maçına pazar akşamı finalde çıkması bekleniyor.
Normal şartlarda Fenerbahçe'de devam etmek isteyen ancak Internacional'den daha iyi bir teklif alan Valencia, kupayla veda etmeyi hedefliyor.
VALENCIA'NIN PERFORMANSI
Tecrübeli forvet, 2020 yılından bu yana 134 maçta 66 gol ve 19 asiste imza attı.