Enner Valencia vedaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın, sarı-lacivertli formayla son maçına pazar akşamı finalde çıkması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia vedaya hazırlanıyor
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10 Haziran 2023 11:26
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 29 kez havalandırarak gol kralı olan Enner Valencia vedaya hazırlanıyor.

Brezilya'nın Internacional kulübüyle anlaşan Ekvadorlu futbolcunun sarı-lacivertli formayla son maçına pazar akşamı finalde çıkması bekleniyor.

Normal şartlarda Fenerbahçe'de devam etmek isteyen ancak Internacional'den daha iyi bir teklif alan Valencia, kupayla veda etmeyi hedefliyor.

VALENCIA'NIN PERFORMANSI

Tecrübeli forvet, 2020 yılından bu yana 134 maçta 66 gol ve 19 asiste imza attı. 

 
 

 

 

 

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