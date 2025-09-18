17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Engin Verel: "Yapının kralını sen kurmuşsun Mourinho!"

Akşam spor yazarı Engin Verel, Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması ve Jose Mourinho hakkında bir yazı kaleme aldı.

18 Eylül 2025
Fotoğraf: AA
Engin Verel: 'Yapının kralını sen kurmuşsun Mourinho!'
Akşam spor yazarı Engin Verel, Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma ve Jose Mourinho hakkında bir yazı kaleme aldı.

"TÜRK FUTBOLUNUN İMAJINA ZARAR VERDİN" 

Verel, Mourinho'ya yönelik sözlerinde, "Türk futbolunun imajına zarar verecek bir ton laf ettin. 'Kirli' dedin, 'Çamurlu' dedin ama sonra gidip Fenerbahçe'yle elendiğin Benfica'ya imza attın" diyerek çelişkili tutumuna dikkat çekti.



"YAPININ KRALINI SEN KURMUŞSUN" 

Mourinho'nun ayrılık sürecine değinen yazar, "Tazminatı alıp gitmek için yaptığın cambazlıklara bakılırsa, 'Yapı'nın kralını sen kurmuşsun. Bence Fenerbahçe bu konuyu UEFA ve FIFA'ya taşımalı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAESTRO BULAMADI" 

Karşılaşmaya dair analizinde ise Fenerbahçeli futbolcuların sürekli hakem kararlarına odaklandığını belirten Verel, "Kafalarını bu işlere yormak yerine futbol oynamaya odaklansalar çok daha iyi bir görüntü ortaya çıkacak. Fenerbahçe onlarca transfer yaptı ama orta sahaya bir 'Maestro' bulamadı" dedi.

"İLAHİ ADALET" 

Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara da değinen Engin Verel, iptal edilen goller ve verilen penaltı için "İlahi adalet" yorumunu yaptı. Talisca'nın kaçırdığı fırsatları hatırlatan yazar, hakem kararlarının da tutarsızlığına dikkat çekti: "Uydurdukları penaltının etkisinde kalıp, son pozisyondaki net penaltıyı vermediler." 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
