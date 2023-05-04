Enes Ünal, Getafe'nin umutlarını diri tuttu

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Jose Bordalas'ın ekibi Getafe ile Carlos Carvahal'ın yönetimindeki Celta Vigo karşı karşıya geldi.



Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 1-0 kazanırken galibiyet golünü 3. dakikada penaltıdan Enes Ünal kaydetti. Milli oyuncu bu sezon La Liga'daki 14. golüne ulaşmış oldu. Celta Vigo'da Joseph Aidoo 77. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



REKOR KIRDI



Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok maçta forma giyen Türk oyuncu oldu.



Bu sonuçla birlikte Getafe ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı ve 34 puana yükseldi. Celta Vigo ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe deplasmanda Real Madrid ile karşılaşırken, Celta Vigo evinde Valencia'yı konuk edecek.





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