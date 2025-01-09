Enes Çelik: 'Karşıyaka maçını 900 bin TL'ye verdik'

Yeşil beyazlı ekibin kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulunan Başkan Çelik'e Futbol Şube Sorumlusu Coşkun Yavuz, İdari Menajer Recep Bülbül, Kulüp Müdürü Hüseyin Yeşilkavak ve İdari ekipten Furkan Akın eşlik etti.Takımın son durumuyla ilgili bilgiler veren Başkan Çelik, kiralık gidecek oyuncuları açıklarken, önümüzdeki sezon için iki oyuncuyla anlaştıkları bilgisini verdi.Başkan Çelik şunları söyledi:"İlk antrenman maçımızı yaptık. Oyuncuların son durumunu, özellikle genç kardeşlerimizi görmek adına mücadele oynadık. Bu kamp süreçleri gençler için yeteri kadar süre bulamayan oyuncular için bir fırsat. Bunu değerlendirmeleri adına onlar için çok önemli. Önümüzdeki senenin takımıyla alakalı da bir planlama içerisindeyiz. Forma şansı çok değerli. Genel olarak iyi bir atmosfer var. Diğer kulüpler de burada. Kulüp başkanlarıyla da temas etme şansımız oldu. Birçok kulüpte panik havası var bizde o yok. Bursaspor açısından sene başında yaptığımız hamleleri bugün ne kadar geçerli olduğunu görebilirsiniz. Biz o koşuşturan grupta değiliz.""Genç oyuncularla ilgili, hocamızın hassasiyeti var. Bir çalışma yaptık. Bilal'i Kafkasspor'a kiraladık. Aynı şekilde bugün neticelenen genç kardeşlerimiz oldu. Barış Dalkıran'ı Hopaspor'a kiralık olarak yolcu ediyoruz. Bir de Recep İnanç'la alakalı Anadolu Ünveristesi'ne kiralık anlaşmamız oldu. Zekeriya Topayan'a da kulüp bulmasını söyledik. Kerem Matışlı'dan çok umutluyuz. Şu andaki kadronun uyumunun bozulmaması lazım. Bazı oyuncularımıza transfer teklifleri var.""Banka borçlarıyla ilgili ciddi çalışmamız var. Ziraat Bankası'na ana parası olan 50 milyonluk kısmını kapattık. Bir iki hafta içerisinde bu borcu kapatıp süreci bitirmek istiyoruz. Denizbank'la da bir süreç var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan sonra da sıra eski yöneticiler noktasına gelecek. Önceliğimiz bankalar.""350-400 milyon aralığında tamamı hibe şeklinde Bursaspor'un kasasına girdi. Toplam borç 1.7 milyardı. Banka borçlarının kapanması, transfer tahtası ve mevcut personel alacaklarını biterdik. Borcun yarısından fazlası, 600 milyonlara yakın seviyeye geldiğinde yönetici borçları kalıyor. Sadece sportif değil, mali anlamda da yönetim kurulu olarak mücadele veriyoruz.""3.Lig bataklık bir lig. Sahalar, hakem kalitesi çok kötü. Mazeret anlamında söylemiyorum. Hiç vakit kaybetmememiz gereken bir yer. Tecrübeli oyuncularla lig atlama planımız vardı. İyi bir ilk yarı geçirdik. İyi noktadayız. Önümüzdeki sene şu anki mantıkla gitmeyeceğiz. Keskin değişimler değil. Bir iskelet olacak. O iskelet üzerine minimum 4 tane daha dinamik ve yaş ortalamasını düşürecek takviyeler yapacağız. Bununla alakalı orta saha bölgesine 2 oyuncuyla anlaştık. Sezon sonu takıma katılacaklar. İkisi de 25 yaş altı. Her ligin kendi içinde dinamikleri var.""Karşıyaka maçını 900 bin TL'ye verdik. Süper Lig maçlarını izlenmediği noktada 3. Lig'de ciddi anlamda maç maç görüşmeler yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz. Bein Sports'ta nasıl Süper Lig takımları anlaşma yapılıyorsa bizim de bu liglerde kendimizi Bursaspor olarak korumamız lazım. TFF de görüşmeler yapıyormuş. Bu noktada istişare edilmeden adım atılırsa bizi üzer. Kendi haklarımızı koruruz.""3 Mayıs'ta Mahmut Orhan konseri olacak. Stadyumda 50 bin kişilik konser olmasını planlıyoruz. Üyelikle ilgili store alışverişinde ikinci yarıdan itibaren, 3 hafta veya bir aydan sonra kongre üyeliğini teşvik anlamında yüzde 15 indirim yapacağız. Bir ay içinde önümüzdeki sezonun kombine satışlarına da başlayacağız. Üyeler hem Bursastore'da yüzde 15 indirimli alacak hem de kombinelerde kendi mevcut yerini alabilecek. Kongre üyelerine yüzde 15 indirimle Özlüce arazisinde yapılacak restorandan faydalanabilecek.""Özlüce ile alakalı iki ihaleye çıktık. Bir ihale daha yapacağız. Katılım noktasında ilgi var. İstediğimiz şartlarda olmazsa Bursaspor olarak kendimizin yapma durumu da var. Şehrin önde gelen insanların da katılacağı bir lansmanla kendi yapma durumumuz var. Firmaları zorluyoruz. Önden para vermeden yapma niyetinde çoğu. Bir tane değil, bir sürü şey var kafamızda. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İkinci kalıcı proje de inşallah Uludağ'da kamp merkezi projesi olur.""Vefa'nın bonservisini Vefa'nın 3 aylık performansı belirleyecek. İnşallah o performansı belirler ve bizimle devam eder."(Kaynak: olay.com.tr)