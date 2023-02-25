Endri Çekici: 'Ayağa kalkmak için çok çalışacağız'

Konyasporlu futbolcu Endri Çekici, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Çekici yaptığı açıklamada, "Depremden hayatını kaybeden herkes adına çok üzgünüm. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ben de çok üzgünüm. Biz de elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz." dedi.



Endri Çekici ayrıca, "Böyle bir afetten sonra futbola odaklanmak zor oluyor. Kırmızı karttan sonra savunma yapmak için çok enerji harcadık ve atak yapmak için fırsat bulamadık. Bu maç artık geride kaldı. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Ayağa kalkmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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