En-Nesyri attı, Fas kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 4. hafta maçında Fas, Orta Afrika ile karşılaştı. Orta Afrika'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Fas 4-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34 ve 37. dakikalarda Ben Seghir, 50. dakikada penaltıdan En-Nesyri ve 65. dakikada Abde kaydetti.
Fas'ta Sofyan Amrabat maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise 80. dakikada kenara geldi.
Bu sonucun ardından Fas puanını 12'ye çıkardı. Orta Afrika ise 3 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Fas, Gabon ile karşılaşacak. Orta Afrika ise Lesotho'ya konuk olacak.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34 ve 37. dakikalarda Ben Seghir, 50. dakikada penaltıdan En-Nesyri ve 65. dakikada Abde kaydetti.
Fas'ta Sofyan Amrabat maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise 80. dakikada kenara geldi.
Bu sonucun ardından Fas puanını 12'ye çıkardı. Orta Afrika ise 3 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Fas, Gabon ile karşılaşacak. Orta Afrika ise Lesotho'ya konuk olacak.
Youssef En-Nesyri'nin Orta Afrika'ya attığı gol⚽pic.twitter.com/9EOAc4wp4m
— Sporxtv (@sporxtv) October 15, 2024