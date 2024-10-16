En-Nesyri attı, Fas kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 4. hafta maçında Fas, Orta Afrika'yı 4-0 mağlup etti.

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En-Nesyri attı, Fas kazandı
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15 Ekim 2024 23:58
Son güncelleme 16 Ekim 2024 00:54
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 4. hafta maçında Fas, Orta Afrika ile karşılaştı. Orta Afrika'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Fas 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34 ve 37. dakikalarda Ben Seghir, 50. dakikada penaltıdan En-Nesyri ve 65. dakikada Abde kaydetti.

Fas'ta Sofyan Amrabat maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise 80. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Fas puanını 12'ye çıkardı. Orta Afrika ise 3 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Fas, Gabon ile karşılaşacak. Orta Afrika ise Lesotho'ya konuk olacak.

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