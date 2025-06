'En az 30 milyon Euro'

"EMİLİANO MARTİNEZ'İ ALIN"









"GALATASARAY HER ŞEYİ YAPTI"



Victor Osimhen'in Galatasaray'ı çok beklettiğini ifade eden Necati Ateş, Osimhen konusuna da "Osimhen'in karar vermek için bu kadar beklemesi normal değil. Galatasaray, Osimhen için yapabileceği her şeyi yaptı. Daha fazlası olmaz. Osimhen olmazsa Galatasaray çok iyi bir santrafor alacak; çünkü Icardi'nin nasıl döneceği bilinmiyor. Jonathan David bu seviyelerde bir santrafor. Osimhen a plus, Jonathan David a plus oyuncu dünyada 4 ya da 5 tane. Osimhen gibi a plus bir oyuncuyu bulmanız çok zor" sözleriyle değindi.



"30 MİLYON EURO"



Eski Galatasaraylı, Barış Alper için uygun bulduğu bonservis bedelini "Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlar var. Giderse Yunus Akgün'ü ortaya çekip, sol kenar için Kingsley Coman, Serge Gnabry gibi oyuncular alınabilir. Galatasaray bu seviyede oyuncular ile oynaması gerek. Barış Alper'in transferi en 30 milyon Euroya olur" sözleriyle açıklarken Barış'ın yerine alınabilecek oyuncular için de rota çizmiş oldu.



Necati Ateş son olarak; Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ün kadroda düşünülmediğini ve kadroda hiç şanslarının olmadığını belirtti.





