Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda mağlup oldu.



Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +80 kilo son 16 turunda Kübalı Rafal Alba ile karşı karşıya geldi.



Milli sporcu, rakibine 3-0 ve 9-0'lık setler sonucunda 2-0 yenildi.



Emre Kutalmış Ateşli, Kübalı sporcunun finale çıkması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.





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