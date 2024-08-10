Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda veda etti!

Tekvando erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda Kübalı rakibine yenildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda veda etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2024 14:07
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda mağlup oldu.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +80 kilo son 16 turunda Kübalı Rafal Alba ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibine 3-0 ve 9-0'lık setler sonucunda 2-0 yenildi.

Emre Kutalmış Ateşli, Kübalı sporcunun finale çıkması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery