Emre Demir, Mourinho'nun gözüne girmek istiyor!

Barcelona'dan 2022-23 sezonunun devre arasında transfer edilen Emre Demir, kiralık serüvenine devam ederken dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Samsunspor ve Ümraniyespor deneyimlerinin ardından bu sezon Sakaryaspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde çıktığı 32 maçta 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Bu performansıyla yeniden Fenerbahçe'nin gündemine gelen Emre Demir, gözünü Jose Mourinho'ya çevirdi.
Genç yıldız, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon kampında kendisine şans verilmesini bekliyor.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....