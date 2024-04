Emre Can: 'Mbappe'ye karşı hazırlanıyoruz'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek Borussia Dortmund'da takımın yıldızlarından ve kaptanlarından Emre Can açıklamalarda bulundu.



"MBAPPE'YE HAZIRLANIYORUZ"



Kylian Mbappe'ye karşı özel olarak hazırlandıklarını söyleyen Emre Can, "Atletico Madrid çeyrek finali bizim için tarihi ve çok duygusal bir geceydi. Şimdi Paris'le karşı karşıyayız. Kylian Mbappe dünyanın en iyilerinden biri ve biz de açıkça ona özel hazırlanıyoruz. İdeal olarak Mbappe'ye karşı diğer oyunculara nazaran gösterdiğimizin iki katı efor harcamalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz. Ona ve aynı zamanda Paris'teki diğer oyunculara karşı savunma yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Eşleşmenin favorisinin Paris Saint-Germain olduğunu söyleyen Emre Can şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Eğer bir favori ve şansı daha az takımı seçmek istiyorsanız, belki de bu biraz belli oluyordur. Ancak sadece iki maç var ve her şey mümkün. Belki takım olarak daha az deneyimimiz var ama daha fazla açlık gösteriyoruz. Bunu kendi avantajımıza kullanmalıyız. Hazırız!"





