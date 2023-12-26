Emre Belözoğlu taraftarlarla tartıştı

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü'nün deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile taraftarlar arasında tartışma çıktı.Maçın son düdüğü ile birlikte soyunma odasının yolunu tutan Başkent ekibinin 43 yaşındaki teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tribünlerden bir laf atıldı.Sözlü tacizin ardından o bölgeye doğru sinirli bir şekilde giden Emre Belözoğlu, taraftarlarla sözlü bir kavgaya tutuştu. Tansiyonun yükseldiği o bölgede taraftarlara karşılık veren Belözoğlu'nun tutmak için araya girenler oldu.Gerginlik, güvenlik güçlerinin de müdahale etmesiyle çok büyümeden sona erdi.