Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi

Emre Belözoğlu, konuştuğu İtalya basınında 2023-2024 sezonunda Antalyaspor forması giyen Dario Saric'in transferinin yakın olduğunu söyledi.

calendar 07 Ağustos 2025 11:30 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 11:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi
Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosuna takviyelerini sürdürüyor.

Kerem Kayaarası, Doğukan Sinik, Abdülkadir Ömür, Poyraz Yıldırım, Georgiy Dzhikiya, Hüseyin Türkmen, Tomas Cvancara, Kenneth Paal ve Nikolas Storm'u reklerine bağlayan Akdeniz ekibi, 2023-2024 sezonunda kırmızı-beyazlılarda forma terleten ve bonservisi Serie B takımlarından Palermo'da olan Dario Saric'i tekrardan kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BELÖZOĞLU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI


İtalya basınına konuşan Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta sahanın transferi için şu sözleri sarf etti:

"Kulüpler görüşüyor. Henüz resmiyet kazanmış bir şey yok ama anlaşmanın bugün ya da yarın netleşeceğini düşünüyorum. Başarılı bir orta saha oyunncusu ve çeşitli rolerde oynayabiliyor. Karakterli bir adam. Bunu hem saha içinde hem de saha dışında takım için iyi kullanabilir. Yaklaşık iki hafta önce Saric ile görüştüm ve Antalya'ya geri dönmek istediğini belirtti.

PERFORMANSI

Saric geçtiğimiz sezon Cesena'da 26 maça çıktı ve 3 gol ile takımına katkıda bulundu.

