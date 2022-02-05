Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'ye karşı ilk maçında galibiyet!

Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup olan Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Sarı-lacivertlilere karşı çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'ye karşı ilk maçında galibiyet!
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05 Şubat 2022 23:32
Emre Belözoğlu önderliğindeki Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.

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