Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'ye karşı ilk maçında galibiyet!

Emre Belözoğlu önderliğindeki Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.
Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.
Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.
Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.