Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'ye karşı ilk maçında galibiyet!

Emre Belözoğlu önderliğindeki Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.



Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.





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