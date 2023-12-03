Emre Belözoğlu: "1 puan beni sevindirmez"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emre Belözoğlu: '1 puan beni sevindirmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 22:04
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Belözoğlu, "Oyuncu grubu enerjisi yüksek, gösterdiğimizi uygulamaya çalışan bir grup. Küçük hatalarda dahi ne kadar iyi niyetli olduklarını görüyorum. Gücümüzce iyi bir maç çıkardık. 1-0'ken skoru farklı bir duruma getirebilirdik." ifadelerini kullandı.

Sonuçtan memnun olmadığın söyleyen Belözoğlu, "Beşiktaş ne kadar eksik olsa da yedekten giren oyuncuları gördük. Beni 1 puan hiçbir zaman memnun etmez. Sonu beni tatmin etmiyor ama sonuçta değerli bir büyük takım var karşımızda." sözlerini sarf etti.

Son olarak oyuncularına güvendiğini söyleyen Belözoğlu, "Kazanan kimliğe ulaşacağımızı düşünüyorum. Önemli bir maçtı bizim için kazansak farklı şeyler konuşabilirdik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery