Emre Belözoğlu: '1 puan beni sevindirmez'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Belözoğlu, "Oyuncu grubu enerjisi yüksek, gösterdiğimizi uygulamaya çalışan bir grup. Küçük hatalarda dahi ne kadar iyi niyetli olduklarını görüyorum. Gücümüzce iyi bir maç çıkardık. 1-0'ken skoru farklı bir duruma getirebilirdik." ifadelerini kullandı.



Sonuçtan memnun olmadığın söyleyen Belözoğlu, "Beşiktaş ne kadar eksik olsa da yedekten giren oyuncuları gördük. Beni 1 puan hiçbir zaman memnun etmez. Sonu beni tatmin etmiyor ama sonuçta değerli bir büyük takım var karşımızda." sözlerini sarf etti.



Son olarak oyuncularına güvendiğini söyleyen Belözoğlu, "Kazanan kimliğe ulaşacağımızı düşünüyorum. Önemli bir maçtı bizim için kazansak farklı şeyler konuşabilirdik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.





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