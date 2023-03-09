Emlak Konut, Kayseri deplasmanından galibiyeti kopardı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olan Emlak Konut, rakibini 78-71 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emlak Konut, Kayseri deplasmanından galibiyeti kopardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2023 19:09
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 78-71 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Semih Vural, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 29, Sevgi Tonguç 4 , Landrum 17, Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Feray Dalkılıç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 4

Emlak Konut: Melek Selçok 2, Merve Arı , Lavender 23, Bahar Çağlar Ökten 4, Emel Sığırcı 2, Gizem Yavuz 5, Fields 9, Walker 33, Harika Gözde Eldaş

1. Periyot: 22-23

Devre: 38-41

3. Periyot: 52-60

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery