Beşiktaş'ın genç stoperi savunmacısı Emirhan Topçu, Beşiktaş Kulübü Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.
İşte Emirhan Topçu'nun açıklamaları;
Beşiktaş'a olan bağlılığını dile getiren Topçu, "Beşiktaş kalbimin en orta yerinde. Burası benim evim. Sezon başında menajerime ve aileme, 'Eğer Beşiktaş'ın teklifi doğruysa, yurt dışı benim için bir seçenek olmaktan çıkar, Beşiktaş'a giderim' demiştim. Tribünlerimizin arkamızda olduğunu bilmek ve verdikleri destek, sahadayken en önemli güç kaynağımız oluyor. Onların desibeli her yükseldiğinde, kanatlarımı açıp bir Kartal gibi uçacağımı hissediyorum." dedi.
Emirhan Topçu: "Kartal gibi uçacağım"
Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Emirhan Topçu, Kulüp Dergisi'ne konuştu.
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04 Mart 2025 11:16
Son güncelleme 04 Mart 2025 11:19
Son güncelleme 04 Mart 2025 11:19
Beşiktaş'ın genç stoperi savunmacısı Emirhan Topçu, Beşiktaş Kulübü Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.
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