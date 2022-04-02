Emirhan İlkhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, 'Karın ve spazm ağrısı çeken Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur' açıklamasını yaptı.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;
"Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur.
Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;
"Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur.
Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."