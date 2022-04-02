Emirhan İlkhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Emirhan İlkhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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02 Nisan 2022 14:20
Beşiktaş Kulübü, 'Karın ve spazm ağrısı çeken Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur' açıklamasını yaptı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur.

Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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