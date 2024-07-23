Emir Ortakaya, Belçika'ya gidiyor

Belçika temsilcisi Westerlo, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kiralamak için anlaşma sağladı. Emir Ortakaya, transfer için Belçika'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Emir Ortakaya, Belçika'ya gidiyor
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23 Temmuz 2024 16:35
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 16:36
Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya, Belçika'ya transfer oluyor.

WESTERLO ANLAŞMA SAĞLADI

Westerlo, 20 yaşındaki genç stoper için Fenerbahçe'ye kiralık teklif sundu ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Emir Ortakaya da Westerlo ile masaya oturmak için Belçika'ya gitti.

KİRALANDIĞI TAKIMLAR

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti. 

Genç savunma oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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