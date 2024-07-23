Emir Ortakaya, Belçika'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya, Belçika'ya transfer oluyor.
WESTERLO ANLAŞMA SAĞLADI
Westerlo, 20 yaşındaki genç stoper için Fenerbahçe'ye kiralık teklif sundu ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Emir Ortakaya da Westerlo ile masaya oturmak için Belçika'ya gitti.
KİRALANDIĞI TAKIMLAR
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti.
Genç savunma oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
WESTERLO ANLAŞMA SAĞLADI
Westerlo, 20 yaşındaki genç stoper için Fenerbahçe'ye kiralık teklif sundu ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Emir Ortakaya da Westerlo ile masaya oturmak için Belçika'ya gitti.
KİRALANDIĞI TAKIMLAR
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti.
Genç savunma oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.