Emiliano Viviano: 'Üç büyükler çöküşte! Puan durumuna bakın'

Fatih Karagümrük'ün yıldız kalecisi Emiliano Viviano, TuttuMercatoWeb Radyo'nın Stadio Aperto programında Francesco Benvenuti ve Niccolo Ceccarini'yek onuştu.



İşte Viviano'nun açıklamaları:



"Beni aradıklarında ve istediklerinde daha önce bu kulübün adını hiç duymamıştım. Tarihlerini merak ettim. Kapalıçarşı'ya yakın olduklarını gördüm. Yeni başkan, takımı C liginden A ligine yükseltmiş. Beni etkilediler. Kabul ettim. Karagümrük'te çok mutluyum. İtalyan kulüplerine göre organizasyonel açıdan daha az kaliteli ama tesisler açısından daha kaliteli. Burada eğleniyorum. Çünkü, İstanbul muazzam bir şehir."



"KARAGÜMRÜK'E DAHA ÇOK İTALYAN GELİR"



"Kadronuzda Biglia ve Zukanovic gibi Serie A tecrübesi olan oyuncular da var."



- Bence Karagümrük, daha çok Serie A oyuncusu alacak. Çünkü, ligimizi çok beğeniyorlar ve İtalyan mentalitesini seviyorlar. Önümüzdeki transfer döneminde Serie A'dan başka oyuncuların da Karagümrük'e geldiğini duyabilirsiniz.



"BENİ HER HAFTA ARADILAR"



"Sana Serie A'dan teklif yok muydu?"



- Ufak tefek şeyler vardı. Ancak, pandemi ve genel belirsizlik nedeniyle net konuşmalar yapamıyorduk. Ardından, Karagümrük'ün başkanı ve sportif direktörü beni aradı. 2 hafta boyunca her gün aradılar, sordular. Buna nasıl hayır diyebilirim ki? Şüpheciydim ama meraklıydım da... Çok iyi bir karar vermişim.



"PUAN DURUMUNA BAKIN! ÜÇ BÜYÜKLER PROBLEMLİ"



"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ligi domine eden tarihi kulüpler düşüşte mi?"



- Kesinlikle! Üçü de büyük ekonomik problemler yaşıyorlar. Fenerbahçe öyle mesela. 8 senedir şampiyonluk kazanamamış. Diğer ikisi de yüklü borçların altında. Geçen sezonun puan durumuna bakın. Her şey ortada.



"TÜRKİYE'DE RAKAMLAR ÇOK YÜKSELDİ"



"Atatürk Stadı'nda oynuyor musunuz?"



- Oynuyorduk. Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bazı inşaat çalışmaları vardı. Bu nedenle 3 farklı stadyumda oynadık. Gelecek pazar muhtemelen tekrar Atatürk Stadı'na geri döneceğiz.



"Türkiye'de pandemi nasıl gidiyor?"



- 1 hafta önceye kadar her şey iyiydi. Ancak, şimdi her şeyi kapattılar. Çünkü, rakamlar çok yükseldi. 21'den sonra dışarı çıkamıyorsunuz. Hafta sonları ise sokağa çıkmak tamamen yasak.



"BU KADAR PARAYA, DAHA YÜKSEKTE OLMALILAR"



"Türkiye Ligi'nin seviyesini nasıl buluyorsun?"



- Bu ligde harcanan paralara bakınca, çok daha iyi yerlerde olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten ekonomik açıdan çok iyi noktadalar. Küçük kulüpler bile büyük fırsatlar sunuyor. Bence, daha yüksekte olmamalarının nedeni yaklaşımları. Her şey hemen olsun diyorlar. Çok aceleciler. Burada hata yapıyorlar. Büyük isimlere, çok büyük paralar verip hemen başarı bekliyorlar.



"MARADONA'YI HALA ANLAYAMIYORUM"



Viviano'nun açıklamalarından diğer satır başları şöyle:



"Maradona'yı 94 Dünya Kupası'nda izlemiştim. Ayrıca, Batistuta'yı da... O tekniğe bir insan nasıl sahip olabilir, gerçekten hala anlayamıyorum. Bence gelmiş geçmiş en iyisiydi. Karizması da çok önemliydi."



"ARSENAL'DE BASKI SIFIRA YAKIN"



"Arsenal'de oynadım. İngiltere'nin en büyük takımlarından biri ama baskı sıfıra yakın. Çok huzur verici bir ortamdasınız. İtalya'da ise baskı milyara yakın. Bu ülkede her şeyi çok abartıyoruz. Bu baskısız ortama rağmen İngiltere'de heba olmuş yetenek sayısı hayret verici şekilde fazla."