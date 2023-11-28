NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



WIZARDS 126-107 PISTONS

Washington Wizards, Little Caesars Arena'da ev sahibi Detroit Pistons'ı 126-107 mağlup etti.



Wizards'ta Kyle Kuzma 32 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Deni Avdija ve Danilo Gallinari 16'şar sayı kaydettiler. Jordan Poole 10 sayıyla oynadı.



Cade Cunningham 26 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla Pistons adına en skorer isim oldu. Jalen Duren 12 sayı ve 14 ribaundlık double-double'ının yanı sıra 5 blokla da katkı sağladı. Jaden Ivey 15 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı. Ausar Thompson 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



TRAIL BLAZERS 114-110 PACERS



Portland Trail Blazers, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 114-110 devirdi.



Jerami Grant 34 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 blokla Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. Malcolm Brogdon maçı 24 sayı, 7 asist ve 2 ribauntla tamamladı. Deandre Ayton 22 sayı ve 13 ribaund kaydederken, Scoot Henderson benchten 13 sayıyla, Shaedon Sharpe ise 11 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.



Pacers'ta Tyrese Haliburton 33 sayı, 9 asist ve 2 ribaundla takıma liderlik etti. Myles Turner 11 sayı, 8 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Bennedict Maturin ve Obi Toppin 11'er sayı kaydettiler.



76ERS 138-94 LAKERS



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 138-94 mağlup etti.



Tyrese Maxey 31 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle 76ers'a liderlik etti. Joel Embiid 30 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle kariyerinin altıncı triple-double'ını yaparken, Marcus Morris benchten gelerek 16 sayı kaydetti.



Bu karşılaşmayla NBA tarihinin normal sezon ve playofflar da dahil olmak üzere en çok dakika alan oyuncusu konumuna yükselen LeBron James, yine de 44 sayılık mağlubiyetle 2003'ten beri süregelen NBA kariyerinin en ağır yenilgisini almaya engel olamadı. James karşılaşmayı 18 sayı, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, Anthony Davis 17 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla, D'Angelo Russell ise 12 sayı, 2 ribaund ve 7 asistle tamamladı.



JAZZ 114-112 PELICANS



Utah Jazz, Vivint Arena'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 114-112 yendi.



Sekiz oyuncusu çift haneli skor üreten Jazz'de, Keyonte George 19 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla başı çeken isim oldu. Jordan Clarkson 16 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle oynarken, Walker Kessler 14 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 blokla maçı tamamladı. Temsilcimiz Ömer Yurtseven ise ilk beş başladığı karşılaşmada 22 dakika süre alarak 7 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Pelicans'ta Zion Williamson 26 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle mücadele etti. Brandon Ingram 25 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynarken, Jonas Valanciunas 14 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle, Naji Marshall ise 14 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



NUGGETS 113-104 CLIPPERS



Denver Nuggets, Crypto.com Arena'da ev sahibi LA Clippers'ı 113-104 mağlup etti.



Nikola Jokic, Jamal Murray ve Aaron Gordon'dan yoksun olan Nuggets'ı galibiyete taşıyan isim, karşılaşmayı 35 sayı, 14 asist ve 5 ribaundla tamamlayan Reggie Jackson oldu. DeAndre Jordan 21 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle oynarken, Kentavious Caldwell-Pope ve Justin Holiday 12'şer sayı kaydettiler.



Clippers cephesinde en skorer oyuncu, 31 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynayan Kawhi Leonard oldu. Ivica Zubac 23 sayı ve 15 ribaundla double-double yaparken, Russell Westbrook karşılaşmayı 14 sayı ve 11 ribaundla, Paul George ise 6 sayı (2/13 şut isabeti), 8 ribaund ve 4 asistle tamamladı.





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