Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezonki MVP yarışına odaklanmadığını söyledi.



Bu sezon bir kez daha oldukça başarılı bir yıl geçiren Embiid, son haftalarda MVP ödülü yarışında zirveye yükselmiş olsa da, başka öncelikleri olduğunu ve playofflara odaklandığını belirtti:



"En önemli şey, playofflar. MVP yarışında olmak, önceden de dediğim gibi, umurumda değil. Kazanırsam, güzel. Kazanmazsam, sıkıntı yok. Odak noktam o değil.



MVP'ye odaklanmış olsam, Chicago'ya karşı istatistiklerimi yükseltir, triple-double yapar ya da 30 sayı serimi falan korurdum. Ama hiç umurumda değil çünkü, doğruyu söylemek gerekirse 30 sayı öndeydik zaten. Bana ihtiyaç yoktu. MVP olmak için harika istatistiklere de sahip olmanız gerekiyor. Umurumda değil ama."



Embiid, sezonda 33.3 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarla oynuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ