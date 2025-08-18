Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.



Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada transferin 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak gerçekleştiği duyuruldu.



ANLAŞMA DETAYLARI

21 yaşındaki futbolcu 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık olarak gönderildi. Anlaşmada 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer alırken, oyuncunun maaşının tamamını Athletico Paranaense'nin ödeyeceği bildirildi.Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:ifadeleri kullanıldıSiyah-Beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.9 milyon Euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha, hiç resmi maça çıkmadı.Athletico Paranaense'ye imzanın ardından açıklamalarda bulunan Elan Ricardo, duygularını şu sözlerle dile getirdi: