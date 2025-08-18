Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada transferin 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak gerçekleştiği duyuruldu.
ANLAŞMA DETAYLARI
21 yaşındaki futbolcu 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık olarak gönderildi. Anlaşmada 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer alırken, oyuncunun maaşının tamamını Athletico Paranaense'nin ödeyeceği bildirildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur.
Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı
RESMİ MAÇA ÇIKMADAN AYRILDI
Siyah-Beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.9 milyon Euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha, hiç resmi maça çıkmadı.
"ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIM"
Athletico Paranaense'ye imzanın ardından açıklamalarda bulunan Elan Ricardo, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bu harika kulübe katıldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarlara ve takıma potansiyelimi göstermek ve katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum. Buraya hazırlıklı geldim. Beşiktaş'ta sezon öncesi çok iyi hazırlandım. Burada çok çalışmaya hazırım çünkü oynamak için çalışmak gerekir."