El Shaarawy ''devam'' dedi

Beşiktaş'a geleceği hakkında haberlerin manşetlere taşındığı Stephan El Shaarawy'nin kaderi belli oluyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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El Shaarawy ''devam'' dedi
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10 Haziran 2023 10:36
Son güncelleme 10 Haziran 2023 11:44
Beşiktaş'a geleceği hakkında haberlerin manşetlere taşındığı Stephan El Shaarawy'nin kaderi belli oldu.

Eski Milan ve Monaco'lu oyuncunun, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Calciomercato. com tarafından bildirildiği üzere, taraflar sözleşmenin yenilenmesi için tam bir anlaşmaya vardı.

Roma sportif direktörü Tiago Pinto, daha önce senelik 3.5 milyon euro kazanan Mısır asıllı oyuncuyu, daha düşük bir rakama 2 senelik ikna ettiği ifade edildi.
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