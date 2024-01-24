Eintracht Frankfurt 18'lik yıldızı kadrosuna katıyor

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eintracht Frankfurt, Fransa Ligue 2 ekibi Angers'te forma giyen Jean-Matteo Bahoya'nın transferinde sona geldi.



Alman ekibinin, transfer için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi.



8 MİLYON EURO BONSERVİS



Frankfurt'un bu transfer için Fransız ekibine 8 milyon euro bonservis ve bonus ödeyeceği aktarıldı.



18 yaşındaki Fransız on numara oyuncusunun, birkaç gün içinde Eintracht Frankfurt ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI



Angers formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Bahoya, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



