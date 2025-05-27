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Ege temsilcileri sezonu hayal kırıklığıyla kapattı

TFF 2'inci Lig ve 3'üncü Lig'de play off mücadelesi veren Ege temsilcileri, sezon sonunda başarıya ulaşamadılar.

calendar 27 Mayıs 2025 16:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege temsilcileri sezonu hayal kırıklığıyla kapattı
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Bu sezon 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de adını Play-Off'a yazdıran 6 Ege takımı hedeflerine ulaşamadı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5'inci sırada bitiren Altınordu en son elenen takım oldu. Yarı finale kadar ilerleyen Kırmızı-lacivertliler, Batman Petrol Spor engelini aşamadı ve 1'inci Lig hayallerine veda etti. İlk turda Adana 01 FK'yı deplasmanda seri penaltılar sonucunda eleyen Altınordu ardından Kastamonuspor'u saf dışı bıraktı.

Yarı finalde Batman Petrol Spor'un rakibi olan İzmir ekibi ilk maçı evinde son saniye golüyle 1-0 kaybetti. Batman'da ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Altınordu, Play-Off etabına veda etti. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Menemen FK ise Vanspor'la eşleşti. Ev sahibi avantajıyla ilk tur maçına çıkan Sarı-lacivertliler maçı 3-1 kaybederek erkenden elendi.

FİNALE KADAR GELDİLER

3'üncü Lig'de ise Tire 2021, Karşıyaka, Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor bir üst lige yükselemedi. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 5'inci bitiren Tire 2021 FK, ilk turda deplasmanda Silivrispor'a seri penaltılarla 4-3 kaybetti. 3'üncü Grup'ta 2'nci olup grup finaline kalan Ayvalıkgücü, 3'üncü Tur müsabakalarında Küçükçekmece Sinop Spor'u eledi ve finale kaldı. Antalya'da Kahramanmaraş İstiklal Spor'la final maçına çıkan Ayvalıkgücü rakibine 3-1 kaybetti ve 2'nci Lig'e adını yazdıramadı.

KARŞIYAKA BAŞARAMADI

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci olan Balıkesirspor da Ayvalıkgücü Belediyespor ile aynı kaderi yaşadı. 3'üncü Tur'da Mazıdağı Fosfat Spor'u eleyen Bal-Kes, Adana'da oynanan finalde Muşspor'a 2-0 yenilerek şampiyonluğa ulaşamadı. Karşıyaka da 1'inci Grup'ta 2'nci oldu ve grup finaline kaldı. 3'üncü Tur'da Muşspor'la eşleyen Kaf-Kaf deplasmanda rakibi ile golsüz berabere kalırken, evindeki karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve 2'nci Lig hayallerine kavuşamadı.


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