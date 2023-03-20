Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın yürüme botunu çıkardığı ve durumunun günlük değerlendirmeye alındığı bildirildi.



Timberwolves, burkulan sağ ayak bileğindeki şişliği inen ve yürüme botundan kurtulan yıldız oyuncusu Edwards ile ilgili olumlu güncellemeler aldı.



Genç Wolves yıldızının başlangıçta süresiz kadro dışı olduğu duyurulmuşken, şimdi ise günden güne değerlendirilmeye alınacağı açıklandı.



Edwards, geçtiğimiz Cuma günü Chicago Bulls'a karşı oynadığı karşılaşmada yalnızca sekiz dakika forma giydikten sonra bileğini burkarak yere yığılmış ve maçı terk etmek durumunda kalmıştı.



Wolves'un all-star ismi daha sonra Cumartesi günkü Toronto Raptors maçını kaçırmış ve bu durum, sezonun ilk maçını kaçırmasının yanı sıra arka arkaya 90 maçlık forma giyme serisini de sonlandırmıştı.





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