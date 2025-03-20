Eduard Graf'tan Beşiktaş'a öneri: Kharebashvili

Transferde yeniden yapılanan ve scout ağı kuran Beşiktaş dünyanın birçok bölgesinde genç yetenekleri izleme ağını genişletti. Özellikle Eduard Graf'ın gelişi sonrası yıldız potansiyelli genç yıldızları bulan Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-Beyazlılar'ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi'de forma giyen 16 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın hem sağ bek hem de stoperde de forma giyebilen 16 yaşındaki yıldız adayı için kısa süre içinde Gürcü ekibine teklifte bulunması bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar'ın genç futbolcu için 2 ila 2,5 milyon Euro bandında bir rakam önereceği de gelen haberler arasında.
OYUNCUNUN KARİYERİ
Alt yapısından yetiştiği Dinamo Tblisi ile şu ana kadar 37 resmi maça çıkan Saba 5 asiste imza attı. Güncel verilere göre oyuncunun 800 bin Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Siyah-Beyazlılar'ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi'de forma giyen 16 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın hem sağ bek hem de stoperde de forma giyebilen 16 yaşındaki yıldız adayı için kısa süre içinde Gürcü ekibine teklifte bulunması bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar'ın genç futbolcu için 2 ila 2,5 milyon Euro bandında bir rakam önereceği de gelen haberler arasında.
OYUNCUNUN KARİYERİ
Alt yapısından yetiştiği Dinamo Tblisi ile şu ana kadar 37 resmi maça çıkan Saba 5 asiste imza attı. Güncel verilere göre oyuncunun 800 bin Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.