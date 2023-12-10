Edin Visca: "Trabzonspor'da mutluyum"

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Visca: 'Trabzonspor'da mutluyum'
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10 Aralık 2023 21:21
Trabzonspor'un önemli isimlerinden Edin Visca, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Visca, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bütün takım iyi oynadı. Geçen hafta kaybetmiştik ama bugün harika oynadık. 90 dakika topa sahip olduk. Şimdi Samsunspor maçında bunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli isim ayrıca, "Trabzonspor'da çok mutluyum. Her geçen gün daha iyi performans göstermek istiyorum. Futbolla yaşıyorum. Bugünkü performansım inşallah böyle devam edeceğim. 3. bölgede bana top getirdiklerinde daha etkili olabiliyorum. Mutluyuz, devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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