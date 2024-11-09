Edin Visca'dan 100. gol!

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca, Süper Lig kariyerinde 100. Golünü buldu.
Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı karşılaşmada Edin Visca, 23'üncü dakikada topu ağlarla buluşturan isim oldu.
Visca'nın, Süper Lig'de Başakşehir kariyerinde 85 golü, Trabzonspor kariyerinde ise 15 golü bulunuyor.
Edin Visca, bu başarıyı Süper Lig'de gösteren 5. Futbolcu oldu.
Alex de Souza : 136
Elvir Bolic: 127
Mert Nobre : 109
Andre Kona: 100
Edin Visca: 100
Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı karşılaşmada Edin Visca, 23'üncü dakikada topu ağlarla buluşturan isim oldu.
Visca'nın, Süper Lig'de Başakşehir kariyerinde 85 golü, Trabzonspor kariyerinde ise 15 golü bulunuyor.
Edin Visca, bu başarıyı Süper Lig'de gösteren 5. Futbolcu oldu.
Alex de Souza : 136
Elvir Bolic: 127
Mert Nobre : 109
Andre Kona: 100
Edin Visca: 100