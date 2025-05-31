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Edin Dzeko, Türkiye'de kalabilir!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Türkiye'de kalabilir. Dzeko'nun menajeri, Başakşehir ile görüşme gerçekleştirdi.

calendar 31 Mayıs 2025 19:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Edin Dzeko, Türkiye'de kalabilir!
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Fenerbahçe'deki iki sezonun ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılan Edin Dzeko için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞME

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, 39 yaşındaki futbolcunun menajeri, geçtiğimiz günlerde Başakşehir ile görüşme gerçekleştirdi ve Dzeko'yu önerdi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK


Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın, Dzeko'nun transferine sıcak baktığı ve deneyimli oyuncunun kendilerine fayda sağlayacağını düşündüğü ancak İstanbul ekibinin henüz resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi.

Öte yandan Dzeko ile Türkiye'den başka takımların da ilgilendiği belirtildi.

Adı daha önce Hajduk Split ve Fiorentina ile de geçen Dzeko, en iyi teklifi veren takıma imza atacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maça çıkan Edin Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.

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