Eddie Howe'dan Christian Atsu mesajı!

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Christian Atsu hakkında açıklamalarda bulundu.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan deprem faciasında enkaz altında kalan Christian Atsu'nun hala bulunamaması nedeniyle endişe duyduğunu belirten Eddie Howe, "Gerçekten çok endişeliyim. Onunla çalışmak benim için zevkti. Tüm düşüncelerimiz onunla ve ailesiyle" dedi.



Christian Atsu'dan güzel haberler almayı umduğunu belirten Eddie Howe, "Çok karışık bir durum var çünkü farklı haberler geliyor. Ailesinin nasıl hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Onun için en iyisini diliyorum ve umarım güzel bir haber alırız" dedi.



BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dün Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte düzenledikleri toplantının ardından konuşmuştu. Büyükekşi, Christian Atsu'nun son durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bugün kulüp başkanımız Aydın bey ile uzun bir görüşme yaptık. Sadece Atsu değil, yardımcı antrenörleri var enkaz altında. Şöyle bir şey söyledi. Siyahi bir kişinin enkazdan kurtarıldığını, ancak Atsu olup olmadığını bilmediğini söyledi. Araştırıyoruz, şu ana kadar bir haber alamadık. Gana Büyükelçiliği de sık sık arıyormuş. Cevap da veremiyorum diyor. Acaba çıkartıldı, herhangi bir hastaneye mi gönderildi belli değil. Yoksa hala çıkartılmadı mı ? Orada bir netlik yok. İnşallah çıkartılan kişilerin içindedir. Temennimiz o."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ