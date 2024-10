Eda Erdem Dündar: 'Asla pes etmedim!'

Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı, ülkemizde voleybol deyince akla ilk gelen isim, kazandığı sayısız şampiyonluğun yanında; duruşuyla, ulu önder Atatürk'e bağlılığıyla gençlerin örnek aldığı bir sporcu...



Tüm bu satırlar, Eda Erdem Dündar'ı anlatmaya az gelecek belki ama onun Türk sporunda açtığı yoldan binlerce çocuğumuz, gencimiz adım adım ilerleyecek.



İstikrar abidesi kaptan Eda, başarısının sırrını ve yeni hedeflerini Cumhuriyet'e anlattı...



'ASLA PES ETMEDİM'



Adının verildiği park, sokak, kütüphane ve heykeli olan gençlerin rol modeli Eda Erdem şu ifadeleri kullandı:



"Gördüğüm ilgi ve değerden dolayı çok büyük bir mutluluk duyorum çok minnettarım. Bunların hepsini voleybol sayesinde, sporun sayesinde ulaştım. Öncelikle Fenerbahçe'ye, milli takımdaki arkadaşlarıma, bu kariyerde bana yardımcı olan antrenörlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Gördüğüm değer gerçekten paha biçilemez. Daha ne olabilir dediğim zaman yeni bir şey çıkıyor. Bunların hepsine spor sayesinde ulaştım. Bende bir zamanlar onlar gibi genç bir sporcuydum. Kendime bir hayal, hedef koymuştum. Başarılı ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden bir kadın sporcu olmak istiyordum. Hedeflerime adım adım ilerleyip asla pes etmedim. Önüme çıkan hiçbir zorluğu umursamadım kendime inandım ve her zaman çok sıkı çalıştım. Günün sonunda da şu an hala aktif bir şekilde kariyerime en iyi şekilde devam ediyorum."



'GÖRDÜĞÜM İLGİ BENİ DAHA FAZLA MOTİVE EDİYOR'



Gördüğü ilginin üstünde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Eda Erdem, gençlere de pes etmemesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençlere, 'Asla pes etmeyin. Öncelikle bir hedef belirleyin. Kendinize inanın ve kendinizi dinleyin. Asla çalışmaktan vazgeçmeyin. Belki ilk seferde başaramayacaksınız ama sürekli denedikten sonra aslında bir yerden sonra başardığınızı göreceksiniz' demek istiyorum.



Gençlerin beni idol olarak görmesi üzerimde baskı oluşturmuyor. Yıllardır üst seviyede spor yapıyorum sorumluluklarımız bilincindeyim. Öncelikle voleybolu, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, Türk sporuna hizmet etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Hiçbir şekilde baskı yok aksine bu gördüğüm ilgi alaka beni çok daha fazlasına yapmaya itiyor."



'2028 OLİMPİYATLARI'NDA OLMAYI ÇOK İSTERİM'



"2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda olacak mısın?" sorusunu da cevaplayan Erdem, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nı izlemeyi, orada olmayı çok isterim. Dört sene sonrasını konuşmak için daha erken ama her şey olabilir" diye konuştu.



'SAHADA MÜCADELEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'



Yeni sezonda hedeflerinin tüm kupalarda şampiyonluk olduğunu söyleyen Erdem, "Oynadığımız bütün kulvarlarda final oynamak ve şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Yeni gelen ve tecrübeli isimlerle beraber uyum yakalayarak güçlenen bir takım olduk. Antrenörümüzle çok iyi bir ilişkimiz var. En kısa sürede maçların başlamasını ve takım olarak sahada mücadelemizi herkese göstermek istiyoruz" dedi.



'FENOGLIO BİZİ YÜZDE YÜZÜMÜZÜ YAPMAYA İTİYOR'



Yeni başantrenörü hakkında da açıklamalarda bulunan sarı lacivertli ekibin kaptanı "Fenoglio çalışmayı çok seven, bizi sahada yüzde yüzümüzü yapmaya iten bir antrenör. Her zaman her idmanında yüzde yüzle yapılması gerektiğine inanan bir antrenör. Buna kesinlikle katılıyoruz çünkü lig çok kuvvetli, rakiplerimiz çok iyi ve bizim her zaman iyi bir voleybol sergilememiz gerekiyor. Fenoglio ile çalışmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



'TARAFTARIMIZ BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ'



Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem, yeni sezonda sarı lacivertli taraftarlara şu mesajı gönderdi:



"Taraftarlarımız bizim sahadaki itici gücümüz. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı olarak bu sezona çok iyi hazırlandık. Herkese taraftarlarımızla beraber güzel bir voleybol izletmek istiyoruz. Hislerimiz karşılıklı biz de onları çok özledik onlar da bizi çok özledi. Bu sezon hep birlikte hedeflediğimiz bütün kupalara ulaşmak için büyük bir çaba sarf edeceğiz."