Eczacıbaşı Dynavit 3. kez dünyanın en büyüğü

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 3. kez dünyanın en büyüğü oldu. Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit 3. kez dünyanın en büyüğü
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17 Aralık 2023 17:41
Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, kupayı müzesine götürdü.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Dynavit, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

3. KEZ DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Turuncu-beyazlı ekip, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü yaptığı Eczacıbaşı Dynavit, 2015 ve 2016'nın ardından organizasyonunda üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

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