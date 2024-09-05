Ebru Acer, Paris'tan bronz madalya ile döndü

Milli para tenisçimiz Ebru Acer, tek kadınlar WS11 yarı finalinde Japonya'dan Natsuki Wada'ya 3-2 mağlup olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları Üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ebru Acer, Paris'tan bronz madalya ile döndü
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05 Eylül 2024 11:53
Son güncelleme 05 Eylül 2024 12:21
 Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya elde etti.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ebru, S11 sınıfında yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada'yla karşılaştı.

İlk seti 11-9 kazanan Ebru, ikinci seti 7-11 geride tamamladı. Üçüncü seti 11-6 alan milli sporcu, dördüncü sette 9-6 önde olmasına rağmen rakibine üst üste sayılar vererek seti 9-11 kaybetti ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. Final setinde daha iyi olan Japon sporcu, seti 7-11, maçı da 3-2 kazanarak finale çıktı.

Ebru Acer ise bronz madalya elde etti. Ebru Acer, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçti.

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