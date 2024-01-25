Dusan Tadic'ten karavana!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'de hücumdaki yıldızlarından biri olan Dusan Tadic, yine etkiliydi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Dusan Tadic'ten karavana!
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25 Ocak 2024 11:01
Fenerbahçe'nin hücumdaki yıldızlarından biri olan Dusan Tadic, Başakşehir deplasmanında da yine etkiliydi.

Sırp hücum oyuncusu, sahada kaldığı süre içerisinde takım arkadaşlarına fırsat yaratmak için elinden geleni yaptı. Ancak 35 yaşındaki oyuncunun servislerini, takım arkadaşları değerlendiremedi.

Aynı şekilde Tadic de kendi girdiği pozisyonlarda topu filelerle buluşturamadı. Özellikle ligde son dönemde skor anlamında hayli etkisiz kalan tecrübeli futbolcu, son 7 lig maçında yalnızca bir asist yapabildi. 

 
 

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