Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
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29 Temmuz 2024 14:53
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 15:19
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen'i anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Her sene Ali Sami Yen ağabeyimizi anıyoruz. Tüm Galatasaraylılar olarak buraya geliyoruz. Ali Sami Yen ile birlikte Süleyman Seba'yı andık. Ruhları şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar. Onları hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Onları anmak bizim görevimiz. Bugün onun için buradayız." dedi.

TRANSFER, 8 NUMARA

Transfer için gelen soruya cevap veren Dursun Özbek, "Cumartesi Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla birlikte tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde şampiyon olan bir kadro var. İki sene üst üste şampiyon olduk. İki sene üst üste şampiyon olan bir hocamız var. Bunlar zaten Galatasaray'ın en büyük gücü. İhtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da kısa sürede bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, 8 numara transferi için, "8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz." diye konuştu.

OLİMPİYATLAR

Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kafileye katılan sporcuların hepsini gözlerinden öpüyorum, onlar bizim gurur kaynağımız. Orada olmak çok önemli. Bugün de güzel bir galibiyet aldık. Yürekten onları desteklememiz lazım. Onlar Türk sporunun kıymetlisi. Özellikle 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen Bey götürmüştü. Böyle bir döneme gelmesi de çok önemli. Onun için herkesin oradaki sporcuları cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."

 

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