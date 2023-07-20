Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ile Süper Kupa maçı cevabı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynamaları gereken Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?" sorusuna ilk olarak Erden Timur cevap verdi ve "Avrupa maçları çok erken başladı, belki ondan açıklanmadı." ifadelerini kullandı.
ÖZBEK'İN SÜPER KUPA TEPKİSİ
Araya giren Dursun Özbek "Ben öyle düşünmüyorum. TFF'nin neyi, nasıl düşündüğü konusunda fikir beyan etmek çok zor. 20 sene önce verilen kararı da değiştirmeye çalışıyorlar. Süper Kupa tarihi bellidir. Herhalde kafalarında bir şey vardır, bir bildikleri vardı. Bu nedenle sene sonuna ertelemişlerdir. Kendi kararları. Bu soruyu TFF'ye sorun." açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN CEVAP
"Fikstür çekimi için ne diyeceksiniz? Yine Fenerbahçe ile son haftalarda içerde oynayacaksınız." sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Tarih tekerrürden ibarettir. Yazın bunu bir yere." cevabını verdi.
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?" sorusuna ilk olarak Erden Timur cevap verdi ve "Avrupa maçları çok erken başladı, belki ondan açıklanmadı." ifadelerini kullandı.
ÖZBEK'İN SÜPER KUPA TEPKİSİ
Araya giren Dursun Özbek "Ben öyle düşünmüyorum. TFF'nin neyi, nasıl düşündüğü konusunda fikir beyan etmek çok zor. 20 sene önce verilen kararı da değiştirmeye çalışıyorlar. Süper Kupa tarihi bellidir. Herhalde kafalarında bir şey vardır, bir bildikleri vardı. Bu nedenle sene sonuna ertelemişlerdir. Kendi kararları. Bu soruyu TFF'ye sorun." açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN CEVAP
"Fikstür çekimi için ne diyeceksiniz? Yine Fenerbahçe ile son haftalarda içerde oynayacaksınız." sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Tarih tekerrürden ibarettir. Yazın bunu bir yere." cevabını verdi.