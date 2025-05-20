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Dursun Özbek'ten "Çilek" transferi yanıtı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer için açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Mayıs 2025 09:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten 'Çilek' transferi yanıtı!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından transfer için önemli mesajlar verdi.

"Devler Ligi"ne doğrudan katılım hakkı elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız." dedi.

ÇİLEK TRANSFERİ

Özbek, "Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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